تسريحات شعر ناعمة على غرار النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - إن كنت من محبات تسريحات الشعر الناعمة وترغبين في إطلالة راقية وجذابة، فليس أفضل من النجمات لتستوحي منهن أجمل تسريحات الشعر الناعمة لإطلالتك اليومية أو المسائية.





Barbara Meier

إن كنت تتمتعين بشعر طويل وترغبين في الحصول على إطلالة ناعمة وأنيقة ومفعمة بالأنوثة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المموج مع الغرة المبلّلة المسحوبة الى الخلف بشكل كامل على طريقة النجمة باربرا ماير Barbara Meier.





كييرا نايتلي



أما إذا كنت تمتلكين شعراً متوسط الطول، فبإمكانك التمتع بإطلالة غاية في الجمال والرقي، عبر اعتمادك تسريحة الشعر الجانبية المتدرجة بأسلوب النجمة كييرا نايتلي Keira Knightley، بحيث تتركين شعرك المتدرج منسدلاً على الكتفين، فيما تشدين شعرك من جهة واحدة الى الخلف.



إيشواريا راي

إيشواريا راي



إن كنت على موعد مع إحدى المناسبات، وترغبين في إطلالة ناعمة جداً وغير متكلفة، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف كالنجمة الجميلة إيشواريا راي، فهي ستضفي عليك مظهراً جذاباً وتسلط الضوء على ملامح وجهك.



Elle Fanning

Elle Fannin



تسريحة الكعكة هي إحدى التسريحات الأكثر انتشاراً بين نجمات هوليوود، نظراً الى نعومتها وجمالها، فإن كنت من محبات هذه التسريحة، بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف على طريقة النجمة إيل فانينغ Elle Fanning.



إيفا لونغوريا

إيفا لونغوريا



تعد تسريحة ذيل السمكة إحدى تسريحات الشعر الناعمة الملائمة لمختلف الأوقات، اليومية والمسائية، فهي تسريحة عصرية جداً، وتمنحك مظهراً حيوياً. فإن كنت تمتلكين شعراً طويلاً، فلا تترددي في اعتماد هذه التسريحة بأسلوب النجمة إيفا لونغوريا.

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بلايك ليفلي

بلايك ليفلي



تعد تسريحة الشعر المموّج من بين تسريحات الشعر الناعمة التي لا تخبو، وهي تضفي على إطلالة المرأة الكثير من الحيوية والجمال، وتلاقي انتشاراً واسعاً بين النجمات، لا سيما ذوات الشعر الطويل ومتوسط الطول. ولإطلالة عصرية، اعتمدي هذه التسريحة على غرار النجمة بلاك ليفلي، فهي تسريحة ناعمة ومريحة للأوقات كافة.



ماندي مور

ماندي مور



تلاقي تسريحة الكعكة النصفية رواجاً كبيراً بين نجمات هوليوود، وبإمكانك اعتمادها بغض النظر عن طول شعرك، كونها تلائم الشعر الطويل والمتوسط الطول والقصير على حد سواء، فلا تترددي في اعتمادها على طريقة النجمة ماندي مور، فهي تسريحة ناعمة جداً وأنيقة وتمنحك إطلالة طفولية جذابة.

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