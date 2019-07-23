5 علامات للشريك المثالي.. بينها السماح بالإطلاع على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي

الإخلاص هو ضمان استقرار علاقة الشريكين، تبحث عنه الفتيات دائمًا،كما تبحث عن الخصال الحميدة في شريكها المنتظر، وهناك علامات تدل على إخلاص الشريك كما ذكرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا".

1- بذل الجهد لإنجاح العلاقة

يحاول الشريك المخلص إنجاح العلاقة مهما واجه من صعاب في علاقته بالطرف الآخر، كما أنه يحاول تذليل جميع الصعوبات التي تقف في طريق زواجه من شريكه، لتحقيق الاستقرار لهذه العلاقة.

2- الصدق في المشاعر

أسلوب الحديث الذي يتسم بالجدية، من أكثر الأساليب التي تمكن الفتاة من تمييز مشاعر شريك حياتها ما بين الحقيقية والزائفة.

3- الحفاظ على علاقة طيبة بعائلتك وأصدقائك

يتميز الشريك المخلص بحرصه الشديد على الحفاظ على علاقة متينة وقوية، يسودها الود والحب تجاه أفراد عائلتك وأصدقائك، لأنه يعتبرهم عاملاً هاماً وضرورياً في استقرار علاقته بك.

Advertisements

4- لا يوجد أسرار بين الطرفين

الشخص الذى يتسم بالصدق في العلاقة، لا يحاول إخفاء أية أسرار عن الشريك، ولا يمانع الشريك المخلص في أن يطلعك على حساباته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

علامات تدل على ضعف شخصية شريك الحياة.. "فاشل عاطفيا ويتجنب الصراعات"

5- أنت رقم واحد على قائمة أولوياته

الشريك المخلص يضعك على قائمة أولوياته على الدوام، ويسعى لتجنب أي تصرف ينم عن إهماله لك، أو تفضيله لأي شخص آخر عليك.

​