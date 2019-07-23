تجريد ملكة جمال أمريكا من لقبها.. متهمة بالعنصرية ومهاجمة الإسلام

تلقت ملكة الجمال الأمريكية كاتي تشو، صاحبة الـ20 عامًا، رسالة من المسؤولين في مؤسسة "ملكة جمال أمريكا"، تفيد بتجريدها من اللقب بسبب إساءتها للحجاب وأصحاب البشرة السوداء.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نسخة من الرسالة التي تلقتها من رئيسة المؤسسة، توضح أنها تمارس العنصرية، بالإضافة لمعاناتها من الإسلاموفوبيا، أو الكره الشديد للإسلاميين والخوف من الإسلام.

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وكانت "تشو" نشرت موقفًا حدث معها خلال عام 2018، حينما اقتربت من كشك لجمعية الطلاب المسلمين ورفضت دعوة ودية لارتداء الحجاب على سبيل التجربة الاجتماعية.

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وبعد هذه الحادثة نشرت "تشو"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، توضح رأيها في الحجاب قائلةً: "ارتداء الحجاب محاولة لكي تعتاد النساء على الاضطهاد في ظل الإسلام"، والتي اضطرت لحذفها بعد الهجوم الذي تعرضت له من وراءه.

وفتحت النيران عليها مجددًا حينما نشرت تغريدة قالت خلالها: "هل تعلمون أن معظم حالات الوفاة عند السود ناجمة عن سود آخرين؟.. قم بإصلاح المشكلات داخل مجتمعك قبل إلقاء اللوم على الآخرين".

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