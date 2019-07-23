صور.. بـ"فستان قصير ومكشوف".. أول ظهور لـ سارة الطباخ عقب إعلان الشرنوبي انفصالهما

حضرت المنتجة سارة الطباخ مهرجان "ميما ميوزيك أورد"، مساء أمس بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، للحصول على جائزة أفضل منتجة في 2018، كما حضر خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي الفعالية نفسها، لفوزه بجائزة أفضل مطرب في الشرق الأوسط للعام الحالي، في أول ظهور لها عقب البيان الهجومي لـ"الشرنوبي" ضدها، والذي أعلن خلاله انفصالهما، دون أي احتكاك بينهما.

وأطلت "الطباخ" بفستان قصير بلون فاتح ومزين بفصوص فضية لامعة، بالإضافة إلى حقيبة فضية صغيرة الحجم، وحذاء شفاف بكعب عالِ.

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لم يشير "الشرنوبي" إلى "الطباخ" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تهنئته للمطربة أنغام على فوزها بجائزة أفضل مطربة في الشرق الأوسط، قائلا عبر خاصية "استوري": "جايزة أحسن مطربة في الدنيا".

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وأعربت "الطباخ" عن فخرها بفوزها بجائزة أفضل منتجة في المهرجان الفني، منذ 6 أيام، وعلقت باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها على "إنستجرام: "فخورة جدا بعلامة الإنتاج الخاصة بي earthproduction، التي سمحت لي بالفوز بجائزة أفضل منتجة لعام 2019"، متابعة: "شكرا لجميع أعضاء الفريق على كل جهودكم، الحمد الله".

وكان "الشرنوبي" أعلن في بيان له عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، انتهاء ارتباطه بسارة الطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما التي تسببت له في مشكلات أسرية -حسب قوله-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت الطباخ عبر حسابها على "إنستجرام" خطبتها للشرنوبي، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض أفراد أسرتها، أطلّت فيه العروس بزي أحمر، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".

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