"خلينا نشتغل".. حقيقة 3 شائعات طالت شيري عادل ومعز مسعود في 24 ساعة

3 شائعات طالت الفنانة شيري عادل وزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، خلال الـ24 ساعة الماضية، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بانفصالهما، مرورا بحذف كلا منهما للآخر من مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منعها من العمل الفني.

"هن" رصد حقيقة الشائعات الثلاث التي أثارت جدلا واسعا، خلال السطورالتالية:

- شائعة الطلاق

بطريقة غير مباشرة، نفت "شيري"، الشائعات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول طلاقها من الداعية الإسلامي، عقب زواج استمر لمدة عاما كاملا، وهو ما أكدته بعض التقارير الصحفية.

نشرت الفنانة شيري عادل منذ ساعات، مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ20 ثانية، يجمعها بمعز مسعود، عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، حيث أعرب زوجها عن استغرابه من تصوير "شيري" لمقطع الفيديو، معلقا: "ده بجد.. إنتي مجنونة، ممكن نشتغل"، ثم أغلق التصوير مبتسما.

وظهرت "شيري" بأزياء لامعة، وشعر انسيابي، فيما أطل زوجها بملابس "كاجوال" فاتحة اللون، أثناء جلوسهما حول طاولة في أحد المطاعم.

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- شائعة منعها من العمل

ألمح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لغياب الممثلة الشابة عن الساحة الفنية منذ زواجها، وعدم مشاركتها في أعمال فنية، أو ظهورها في مهرجانات، وهو ما نفاه الداعية في مقطع فيديو قال فيه: "ورانا شغل"، دون توضيح تفاصيل عن الأمر.

- شائعة إلغاء المتابعة عبر "إنستجرام"

ذكرت بعض التقارير الصحفية، إلغاء "معز" و"شيري" لمتابعة بعضهما البعض عبر "إنستجرام"، ولكن حقيقة الأمر عكس ذلك فما زال كلا منهما يتابع الآخرعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات.

يشار إلى أنه في أغسطس 2018، طال الثنائي شائعة الانفصال بعد فترة زواج لم تستمر شهرين، بسبب نشوب بعض الخلافات بينهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب ساعات أصدر الثنائي بيانا مشتركا، تضمن: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولها لكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية.. معز وشيري"، مرفقين صورة لهما بأزياء شتوية.

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