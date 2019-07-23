في 4 خطوات.. طريقة تنظيف ظهر "السرير الكابتونيه"

تخاف الكثيرات من شراء سرير بظهر مبطن ومغلف بالقطيفة، أو ما يطلق عليه "كابتونيه"، لصعوبة تنظيفه أو الاعتناء به، فتقدم لك "هن" خطوات بسيطة وسهلة لتنظيف ظهر السرير المبطن كالتالي:

- خطوات تنظيف ظهر السرير

1- يفضل استخدام المكنسة في سحب الأتربة التي تنتشر بالأقمشة وخاصة القطيفة.

2- يمكن تجهيز مزيج من بيكربونات الصوديوم، وصودا الخبز، مع نصف كوب من مسحوق الغسيل الجل، ونصف كوب من الخل، ويخلط هذا المزيج جيدا، ويتم دعك ظهر السرير به باستخدام لوفة خشنة بعد غمسها في المزيج.

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3- وبمنشفه قطنية جافة يمكن مسح المكان المغسول للتأكد من خلوه من الصابون.

4- ويجب ترك السرير دون فرش وفتح المنافذ للتهوية حتى يجف تماما.

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