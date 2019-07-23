بعد عقد قرانها.. 10معلومات عن هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة

احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بعقد قرانها على باسل الأمين، في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد أمس الاثنين، بحضوردنيا عبد العزيز، في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، نرمين ماهر وزوجها، حسام فارس، ياسمين جمال، ياسمين نيازي، حسام خليل، نور وهبة الجبالي، هاني أبو النجا، وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

ويقدم "هُن" في السطور التالية، معلومات عن ملكة الجمال السابقة.

1- ولدت في 28 أبريل 1983، وتبلغ من العمر 36 عامًا

2- تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة.

3- بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات والفيديو كليب.

4- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، لتعمل بعدها بالتمثيل.

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5- شاركت في تقديم برنامج الهواة "سوبر ستار".

6- شاركت في فيلم "كتكوت"، مع الفنان محمد سعد عام 2006.

7- تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال كريم محمود، الشهير بكيمو، بعدما فاجأ الجميع بخبر برغبته في الزواج منها أثناء حفل عيد ميلاده عام 2011.

8- انفصل عن زوجها في 2014، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، أثمر عن ميلاد الطفلة "هيفين"، وجاء الانفصال في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام.

9- شاركت في مسرحية "ولاد اللذينة" عام 2007، والتي قام ببطولتها الفنان محمود الجندي وعمرو عبدالعزيز، ودارت أحداثها داخل فيلا في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وفيها استعرض الكاتب أهم مشكلات المجتمع المصري والصراع بين الطبقات.

10- من أعمالها التلفزيونية مسلسلات "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك".

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وكانت كشفت ملكة الجمال السابقة لـ"هُن"، عن سر إطلالاتها المميزة في مارس عام 2017، حيث قالت:" إنها تحب ارتداء الأزياء المختلفة وغير التقليدية والتي تناسبها، مشيرة إلى أنها تفضل التعامل مع مصمم الأزياء المصري شريف نصر، نظرا لأن لديه ذوقا خاصا ومتميزا في التصميم، وأن تصميماته مختلفة تماما وغير تقليدية، ودائما يعرض عليها تصميمات مناسبة لها ولشخصيتها".

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