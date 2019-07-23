أفكار لتجنب آلام الحذاء الجديد

ألم الحذاء الجديد من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات أو السيدات دون معرفة السبب، فهو لا يقتصر فقط على الألم، بل يصل أحيانا إلى جروح مؤلمة تؤدي إلى صعوبة ارتداء أي حذاء آخر.

موقع Bright Side، عرض بعضا من النصائح للتخلص من كل تلك المشاكل، كالتالي:

- عند اختيار الحذاء، عليك وضع إصبعك السبابة على ظهر الحذاء، بحيث يكون طوله يصل إلى نصف العقله الثالثة، حتى تتجنبي خدش تلك المنطقة.

- يمكن استخدام بودرة التلك أو بودرة الأطفال، لتقليل الاحتكاك بين قدميك وحذائك، وذلك برش القليل منه داخله، وتوزيعه على الجوانب قبل ارتدائه.

- يمكن استخدام مجفف الشعر، وذلك بارتداء أحد الجوارب السميكة، مثل "الصوف أو القطن" ثم تشغيله على المناطق الضيقة، وذلك حتى تشعرين براحة، حيث أن الحرارة تعمل على توسيع الحذاء، خاصة إذا كان مصنوعا من الجلد.

- يمكن استخدام مزيل العرق، عن طريق دهان المناطق التي تؤلمك، به، للتقليل من المشكلة.

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- استخدام النعال السيلكون، سواء كانت ذات الطول الكامل التي تحمي النعل بالكامل، أو الصغير سواء المستخدم للكعب أو لباطن القدم.

- يمكن وضع 2 من الأكياس البلاستيك بها ماء بارد في الحذاء، ثم وضعه بالثلاجة ليوم كامل، فتلك الحركة تعمل على توسيع مقاس حذائك.

- استخدام لاصق طبي لمنع حذائك من إيذاء قدمك.

- لا مانع من خلع الحذاء كل فترة لإراحة قدميك.

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