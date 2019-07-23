طريقة عمل الكرشة في المنزل

يختلف الكثير على عدد من الأكلات الشعبية، لكنها تبقى "غراما" لآخرين، يبحثون عنها في كل مسمط أو المطاعم الشعبية، ولكن المعظم يفضلون تناولها في المنزل "عشان النضافة".
"الكرشة" من الأطباق الدسمة أو "الحِرشة"، نقدم لك اليوم طريقة عمل الكرشة.
المكونات:
كرشه.
حمص مسلوق.
عصير طماطم.
ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا، مستكه، ورق لورا وحبهان "حسب الرغبة".
بصل.
فلفل حامي "حسب الرغبة".
فلفل أخضر رومي.
زيت.
طريقة التحضير:
تغسل الكرشة جيدة وتنقع في ملح وخل، ثم تغسل بماء فاتر، وتقطع مكعبات صغيرة.
في إناء عميق، تُشوَّح الكرشة في الزيت والمستكة وورق اللورا والحبهان.
يضاف البصل والفلفل الرومي والحامي، مع الاستمرار في التقليب.
يصب عصير الطماطم والحمص على الكرشة، وتغطى جيدا.
تقدم بعد التأكد من نضج الحمص.
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