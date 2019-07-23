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المياه البيضاء على العين، هو مرض يصيب عدسة العين، ويضعف الإبصار، ولا بد من التدخل السريع لإزالتها، حتى لا تتفاقم وتؤدي إلى تلف العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط الدم.
وعرض موقع "ميديكال نيوز توداي" بعض أعراض الإصابة بالمياه البيضاء، التي لا بد أن يلاحظها الإنسان سريعا، ويتدخل لعلاجها:
أعراض الإصابة بالمياه البيضاء
الرؤية الضبابية.
رؤية مزدوجة في العين المتضررة.
قصر النظر، لكن هذا العرض يكون منتشرا بين كبار السن.
تغييرات في الطريقة التي ترى بها الألوان.
مشاكل القيادة ليلًا.
حساسية من الضوء، لأن المريض يرى هالات النور أكثر سطوعا من الطبيعي.
تغيرات في النظر.
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