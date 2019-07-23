لا يفضل البعض ممارسة الرياضة لخسارة الوزن، ويعتبر
الوزن الزائد مشكلة يعاني منها الكثير، وهناك بعض الأطعمة ينصح بتجنبها لإنقاص الوزن، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical":
1- الخبز الأبيض والمعجنات الجاهزة
يحتوى الخبز الأبيض والمعجنات الجاهزة مثل الكرواسون والفطائر على مواد تطيل مدة صلاحيتها لكنها تعمل ضد أهداف التخسيس.
2- أصابع الدجاج والسمك المقلي
تحتوي أصابع الدجاج والسمك المقلي على نسبة عالية من الدهون والأملاح التي تتسبب في زيادة الوزن.
3- الشوربة الجاهزة
الشوربة الجاهزة غنية بالملح الذي يزيد من احتباس الماء في الجسم، إلى جانب أنها تحتوي على دهون ومواد حافظة تتسبب في زيادة الوزن.
4- اللبن الزبادي
المضاف إليه نكهات مثل الفانيليا والفواكه يعتبر مصدر لكثير من السكريات التي تتسلل إلى الجسم، كما أن هذه النوعية لا توفر البكتريا الصديقة التي توجد في الزبادي الخالي من النكهات.
5- المشروبات الغازية
مثل "الكولا والبيبسي والسفن أب" جميعها مصادر غنية بالسكريات.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها أصابع الدجاج والسمك المقلي.. للحصول على الوزن المثالي تجنبي هذه الأطعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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