تؤدي لسعات قنديل البحر إلى ألم شديد في المكان المصاب، مما يعكر صفو الإجازة الصيفية، وتظهر علامات حمراء ومتهيجة. وتختلف لسعات قنديل البحر، بحسب حجم القنديل، ولعلاج لسعات قنديل البحر، قدم موقع "daily medical"، مجموعة من النصائح، منها: الخل والزبادي دهان المكان المصاب بالخل أو الزبادي فور اللسع. ماء البحر يجب الحرص على غسل المكان المصاب بماء البحر. Advertisements الكريمات دهان مكان اللسع بكريم مضاد للالتهاب مرتين يوميا. كمادات مياه وضع كمادات مياه باردة على المكان المصاب، واستشارة الطبيب حال الشعور بضيق في التنفس. ارتداء بدلة واقية عند السباحة أو الغوص في أماكن يحتمل أن يوجد فيها قنديل البحر، يجب ارتداء ملابس واقية لحماية الجلد من اللسعات، مثل "بدلات مخصصة للدغات"، مصنوعة من قماش رقيق. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاج لسعات القنديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.