طرق إخفاء علامة الولادة القيصرية

تعاني السيدات بعد الولادة القيصرية من آثار جرحها، وهو ما قد يسبب لها أثرا نفسيا سيئا.

الدكتور سعيد حسين، استشاري الجلدية، يقدم لـ"هن" بعض الأفكار التي تساعد على التخلص من تلك الآثار أو العلامة سريعا، مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات الطبية والكريمات التى ينصح بها الطبيب بعد الولادة مباشرة، من أهم الخطوات.

وأوضح استشاري الجلدية بعض الخطوات التي تساهم في التخلص من تلك العلامات، كالتالي:

بعد الانتهاء من جرعة الكريم الموصوف عقب العملية، يمكن دهن زيت اللافندر بشكل مستمر، فهو يعمل على سرعة التئام الجروح.

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استخدام عسل النحل، إذ يعمل على ترطيب البشرة وسرعة علاج الجروح.

استكمال الفيتامينات التي كانت توصف خلال فترة الحمل، وعلى رأسها فيتامين e.

بعد التأكد من التأم الجرح، يمكن استخدام الليمون لتفتيح المنطقة الغامقة في الجلد، للتخلص من العلامة نهائيا.

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