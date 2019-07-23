قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة البنجر، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة. مقادير عمل سلطة البنجر بنجر. مايونيز. بيض مسلوق. كمون حصى. زيت زيتون. خل. ليمون. Advertisements ملح. فلفل. بقدونس. خس. سكر. طريقة عمل سلطة البنجر قطعي الخس والبنجر. أضيفي إليه الليمون والسكر والخل وزيت الزيتون والبهارات. قطعي البيض حلقات وأضيفيه إلى السلطة، ثم ضعي المايونيز على الوجه وقدميها بالهنا. ​

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