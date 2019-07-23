"فيرساتشي" تُصمم حذاءً رياضيًا مستوحىً من فستان جنيفر لوبيز الأيقوني

مرّ 19 عامًا، وما زال فستان جنيفر لوبيز الأخضر، رمزًا أيقونيًا في عالم الموضة، وهو من توقيع علامة فيرساتشي ارتدته على السّجّادة الحمراء، خلال حفل توزيع جوائز الغرامي لسنة 2000.

وعلى ما يبدو، قرّرت العلامة الإيطاليّة، إحياء القطعة الأيقونيّة بتحويلها إلى حذاء رياضيّ، بالتّعاون مع العلامة التّجاريّة لأسلوب الحياة "Concepts".

وتمّ طرح الحذاء الرّياضيّ المسمّى "Chain Reaction"، في نسخة محدودة الإصدار، مزيّنة بالطبعة الخضراء الأيقونيّة، من فستان لوبيز، ويبلغ سعره 1,075 دولارًا.

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وما يزال فستان لوبيز رمزًا أيقونيًا، يعكس الموضة في بداية الألفيّة الثانية، ويُعزى إليه الفضل في تحويل النجمة، إلى أيقونة الموضة، وكان هذا الثوب هو الدّافع وراء إطلاق خدمة البحث عن الصّور "Google Images" لشركة "غوغل"، حيث صرّح الرّئيس التنفيذيّ السّابق، إريك شميدت، بأنّ فستان لوبيز كان أكثر كلمات البحث شهرة، منذ انشاء الشّركة العملاقة.

ويتوفّر الحذاء الرّياضيّ في أحجام للرّجال والنّساء على حدّ سواء، وهو مُتاح للشّراء على موقع "Concepts" الإلكترونيّ، ومتاجرها في بوسطن ونيويورك.

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