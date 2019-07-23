هل شريك حياتك مخلص؟.. إليك 5 علامات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

الإخلاص كن مهم في العلاقة الزوجية، فلا بد من التعرف على المؤشرات التي تدل على امتلاك الشريك هذه الصفة.

هناك مجموعة من العلامات والمؤشرات التي تدل على تحلّي الشريك بصفة الإخلاص، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة تايمز أوف إنديا، وذلك على النحو التالي:

1- بذل الجهود لإنجاح العلاقة

يعمل الشريك المخلص على بذل جميع الجهود المتاحة أمامه لإنجاح علاقته بالطرف الآخر. كما أنه يحاول تذليل جميع الصعوبات التي قد تقف في طريق العلاقة الزوجية، في سبيل تحقيق الاستقرار والنجاح لهذه العلاقة.

2- الصدق في المشاعر

يمكن معرفة صدق مشاعر الشريك عبر العديد من السبل والأساليب، وأهمها أسلوب حديثه الذي ينم عن جديته فيما يقول، وسلوكه الذي يخبر الكثير عن حقيقة مشاعره تجاه من يحب.

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3- الحفاظ على علاقة ودية بعائلتك وأصدقائك

يتميز الشريك المخلص بحرصه الشديد على الحفاظ على علاقة متينة وقوية، يسودها الود والحب تجاه أفراد عائلتك وأصدقائك، لأنه يعتبرهم عاملاً هاماً وضرورياً في استقرار علاقته بك.

4- عدم إخفاء الأسرار

من المعروف بأن الشخص الذي يتسم بالصدق والإخلاص، لا يحاول إخفاء أية أسرار عن شريك حياته. على سبيل المثال، لا يمانع الشريك المخلص في أن يطلعك على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

5- أنت على قائمة أولوياته

يحاول الشريك المخلص أن يضعك على قائمة أولوياته على الدوام، ويسعى لتجنب أي تصرف ينم عن إهماله لك، أو تفضيله لأي شخص آخر عليك.