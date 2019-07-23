الكتف الأحادي يبوح بأنوثتك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتربع الكتف الأحادي "One Shoulder" على عرش قصات الموضة في صيف 2019 ليبوح بأنوثة المرأة ويمنحها إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن الكتف الأحادي هي قصّة غير متماثلة تزين هذا الصيف القطع الفوقية المختلفة مثل البلوزة والتوب والتي شيرت والفساتين أيضا.
وأضافت كاركوفسكي أن الكتف الأحادي يضفي على المظهر لمسة تفرد تنطق بالأنوثة والإثارة، فضلا عن أنه يمنح المرأة تهوية جيدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
وأشارت كاركوفسكي إلى أن القطع الفوقية المزدانة بالكتف الأحادي تزهو هذا الموسم باللون الأزرق أو الوردي أو الأصفر لتغازل البشرة البرونزية، التي طبعت الشمس قبلة عليها.
ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق القطع الفوقية ذات الكتف الأحادي مع شورت جينز أو سروال جينز ممزق.
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