الشعر الزائد من المشكلات التي تؤرق الفتيات، وتلجأ العديد منهن لإزالته بأكثر من طريقة، للتمتع بمظهر أنثوي جذاب، إلى أن يبقى ملمس البشرة والجسم، هو شغلهن الشاغل لتنعيمه وجعله أكثر ترطيبًا.

ويرصد "هن" عدة وصفات وطرق طبيعية لتنعيم البشرة بعد إزالة الشعر.

طرق تنعيم البشرة بعد إزالة الشعر

السكر البني

يعمل السكر البني على تقشير الجسم، وتنعيمه تمامًا، فقط اخلطيه مع مقدار من زيت الزيتون، أو جوز الهند، ثم ابدأي بفرك الجيم، بحركات دائرية، للحصول على النتيجة النهائية.

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زيت شجرة الشاي

يعد زيت شجرة الشاي نت الزيوت التي تعمل على ترطيب الجلد والبشرة، وتنعيمها، اخلطيه مه زيت الزيتون، وقومي بتمريره على البشرة والجسم، عقب إزالة الشعر الزائد.

وكرري الوصفة قبل النوم، لعدة أيام.

الزبادي بالعسل

واحدة من الوصفات الطبيعية، التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، فقط أخلطيهما سويًا، وضعيهم لبضع دقائق قبل غسلهما.

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