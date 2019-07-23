لايف ستايل

طرق تنعيم البشرة بعد إزالة الشعر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الشعر الزائد من المشكلات التي تؤرق الفتيات، وتلجأ العديد منهن لإزالته بأكثر من طريقة، للتمتع بمظهر أنثوي جذاب، إلى أن يبقى ملمس البشرة والجسم، هو شغلهن  الشاغل لتنعيمه وجعله أكثر ترطيبًا. 

ويرصد "هن" عدة وصفات وطرق طبيعية لتنعيم البشرة بعد إزالة الشعر.

طرق تنعيم البشرة بعد إزالة الشعر

السكر البني

يعمل السكر البني على تقشير الجسم، وتنعيمه تمامًا، فقط اخلطيه مع مقدار من زيت الزيتون، أو جوز الهند، ثم ابدأي بفرك الجيم، بحركات دائرية، للحصول على النتيجة النهائية. 

Advertisements

زيت شجرة الشاي

يعد زيت شجرة الشاي نت الزيوت التي تعمل على ترطيب الجلد والبشرة، وتنعيمها، اخلطيه مه زيت الزيتون، وقومي بتمريره على البشرة والجسم، عقب إزالة الشعر الزائد.

وكرري الوصفة قبل النوم، لعدة أيام.

الزبادي بالعسل

واحدة من الوصفات الطبيعية، التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، فقط أخلطيهما سويًا، وضعيهم لبضع  دقائق قبل غسلهما. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرق تنعيم البشرة بعد إزالة الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا