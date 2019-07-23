علامة "زارا" التجارية تُعلن استخدام الأقمشة المستدامة فقط بحلول 2025

أعلنت علامة «زارا» التجارية أن متاجر تجزئتها للأزياء السريعة ستصبح جميعها صديقة للبيئة، حيث ستعتمد استخدام الأقمشة المستدامة بحلول العام 2025، حيث أوضحت الشركة الأم للعلامة التجارية، «إنديتيكس»، أن متاجر «زارا» ستستخدم أقمشة القطن والكتّان والبوليستر العضوية والمعاد تدويرها في جميع منتجاتها وذلك في خطوة لتصبح العلامة التجارية خضراء أكثر.

كما أضافت مجموعة البيع بالتجزئة الإسبانية أن الخطة الخضراء الجديدة ستمتد لتشمل علاماتها التجارية الأخرى، بما فيها «زارا هوم» و«بول أند بير» و«برشكا».

وقد قدمت شركة «إنديتيكس»، بحسب أرقام، تعهدها بالاستدامة في اجتماعها السنوي هذا الأسبوع، حيث أكدت الشركة أن هذه المواد، بالإضافة إلى تلك شبه الاصطناعية والتي تسمى فيسكوز، تشكل 90 في المئة من المواد الخام التي تستخدمها علامات الشركة التجارية، مضيفة أن المواد الخام التي تستخدمها ستصبح مستدامة بنسبة 100 في المئة بحلول العام 2023، بحسب قول رئيس الشركة التنفيذي بابلو إسلا.

وقال إسلا إن العلامة التجارية عليها أن تولد التغيير، ليس فقط داخل الشركة وإنما في قطاع التجزئة بأكمله.

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كما تخطط الشركة أيضاً لأهداف «خضراء» أخرى، من بينها تحويل جميع متاجر «زارا» إلى متاجر «فعّالة من الناحية البيئية» بحلول نهاية العام 2019، وذلك بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتوفير الطاقة وتقليل النفايات، فضلاً عن تحويل 80 في المئة من الطاقة المستخدمة في متاجرها ومراكز التوزيع والمكاتب، إلى طاقة نظيفة في العام 2025.

ولا تعتبر هذه أول خطوة باتجاه الاستدامة لشركة «إنديتيكس»، إذ توفر الشركة خدمة تسمح لزبائن متاجرها بإيصال الملابس والأحذية والإكسسوارات المستخدمة إلى أكثر من 1300 متجر، بهدف معالجة مشكلة نفايات الأزياء، حيث يُذكر أن الأزياء المستدامة أصبحت في الآونة الأخيرة صيحة جديدة في صناعة الأزياء، حيث قامت علامات تجارية مثل "H&M" و"أونيكلو" بالإقبال على مبادرات صديقة للبيئة أيضاً

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