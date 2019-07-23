شائعات وحقائق طالت نجوم الفن في 48 ساعة.. الشرنوبي فركش.. وهنا اتطلقت.. ومعز وشيري بيهزروا

انتشرت في الـ48 ساعة الأخيرة شائعات عدة، طالت عددا من نجوم الفن، التي كانت تربطهم علاقة زواج أو خطوبة، وتستعرض "الوطن" أبرز تلك الشائعات ورد الفنانين عليها.

محمد الشرنوبي وخطيبته سارة الطباخ

انتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عن انفصال الفنان محمد الشرنوبي عن خطيبته سارة الطباخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الشرنوبي تلك الأنباء في بيان نشره عبر موقعى "فيس بوك" و"انستجرام"، وأعلن انتهاء ارتباطه بالطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما، التي تسببت له في مشكلات أسرية، حسب قوله، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، بينما لم تعلق الطباخ حتى الآن على بيان الشرنوبي.

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس

بعد انتشار شائعات كثيرة، خلال الفترة الماضية، عن انفصال كل من الفنانة هنا شيحة عن الفنان أحمد فلوكس بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، بعد أقل من عام زواج.

وقالت هنا: "انفصلنا فعليًا منذ 3 أشهر، ولم أنزعج من تلك الأحاديث حول الانفصال"، وأضافت هنا لـ"الوطن": "استعد لتصوير دوري الجديد في مسلسل (نصيبي وقسمتك) مع المخرج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين".

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وبالرغم من ذلك لم يلغ الثنائي متابعة بعضهما عبر تطبيق "انستجرام"، عقب الطلاق، بالرغم من إقدامهما على تلك الخطوة 3 مرات خلال فترة زواجهما.

معز وشيري.. شائعات الانفصال انتهت

خلال الساعات الماضية ترددت شائعات عن انفصال الفنانة شيري عادل ومعز مسعود، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أغسطس 2018، طالتهما نفس الشائعات بعد فترة زواج لم تستمر شهرين، بسبب نشوب بعض الخلافات بينهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن منذ ساعات نشرت الفنانة شيري عادل، مقطع فيديو يجمعها بزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر خاصية "استوري" على "انستجرام"، بعد شائعات انفصالهما.

وظهرت "شيري" بأزياء لامعة، وتصفيفة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بأزياء كاجوال فاتحة اللون، أثناء جلوسهما حول طاولة في أحد المطاعم، وأعرب "مسعود" عن استغرابه من تصوير "شيري" لمقطع الفيديو معلقا، "ده بجد.. إنتي مجنونة، ممكن نشتغل"، ثم أغلق التصوير مبتسما.

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