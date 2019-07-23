ها هي ليتيزيا ملكة إسبانيا تتألق بأجمل الفساتين الصيفية الفاخرة والعصرية التي تليق بقامتها، من خلال اختيار القصات المريحة التي تبرز بألوانها وزخرفاتها التي سحرتنا من خلاله. فلا بد أن تستوحي من هذه الفساتين ما يناسب ذوقك، فمن خلال رصدنا لصور إطلالات ليتيزيا ملكة إسبانيا، لاحظي كيف تألقت بهذه الفساتين الكاجوال، وتابعي أي دار نسّقت هذه الموضة.

أتت إطلالات ليتيزيا ملكة إسبانيا عصرية وصيفية خصوصاً أنها تتّجه في الآونة الأخيرة نحو اختيار الألوان المشرقة. وهذه المرة تمايلت بفستان واسع يتعدى حدود الكاحل بلوني الأبيض والأحمر، مع النقشات المتداخلة والمزخرفة التي ميّزت أناقتها بشكل بارز. فهذا الفستان الذي حمل توقيع دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera تميّز بقصة الصدر التي تبرز على شكل V مع الخصر المزموم الذي يتّسع بشكل مريح وعفوي.

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كما نسّقت ليتيزيا ملكة إسبانيا إطلالتها مع صيحة الحذاء الكلاسيكي عالي الكعب بتدرجات الأحمر والقماش المخملي من دار Lodi، الى جانب الرباط الذي يلتف بشكل عصري على الكاحل بطريقة متناسقة مع الفستان. واكتفت بتزيين أذنيها بأقراط مرصعة بالأحجار الكريمة من دارGold & Roses لتضفي على أنوثتها جمالاً بارزاً.

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