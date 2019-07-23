تحب تسلق الجبال؟ "فوجي" المقدس ينتظرك باليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
جبل "فوجي" المقدس، إنه أحد أفضل المقاصد السياحية الشهيرة في اليابان. ويمكن للمتسلقين مجددا صعوده حيث جرى افتتاح مسارات الآن على الجبل البالغ ارتفاعه 3776 مترا.
وخلال موسم التسلق الذي يستمر شهرين فقط، يتسلق الآلاف من الأشخاص الجبل البركاني يوميا. وفي موسم 2017 وحده، تسلق نحو 285 ألف شخص منحدرات الجبل.
وبفضل شكله القائم على منحدرات طويلة ومتساوية، يعتبر الجبل سهل التسلق نسبيا مقارنة بغيره من القمم ذات نفس الحجم.
ويفتتح الجبل العام الجاري أمام الجمهور حتى العاشر من أيلول/سبتمبر.
ومنذ 2013، أصبح جبل فوجي أو فوجي-سان مدرجا على قائمة مواقع التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وجرى إدخال رسوم تطوعية بقيمة ألف ين (نحو تسعة دولارات) في 2014 لحماية البيئة من التدفق الجماعي السنوي وللحفاظ على محطات الإسعافات الأولية والمراحيض على طول مسارات التسلق.
وكان في السابق لا يُطلب سوى من هؤلاء الذين يريدون الوصول إلى القمة تقديم مساهمة. غير أن كل المتسلقين مدعون العام الجاري لتقديم رسوم تطوعية.
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