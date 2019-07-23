كيف يواجه كبار السن جفاف الفم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد جفاف الفم من المتاعب الصحية الشائعة لدى كبار السن. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن سبب جفاف الفم لدى كبار السن يكمن في تراجع إفراز اللعاب مع التقدم في العمر.

كما أن بعض الأدوية يمكن أن تتسبب في جفاف الفم مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم والمسكنات وبخاخ الربو؛ لذا ينبغي مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

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ولمواجهة جفاف الفم، يتعين على كبار السن شرب الماء بمعدل لا يقل عن 5ر1 لتر يوميا، مع تناول الأغذية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء كالخيار والبطيخ.

كما ينبغي الابتعاد عن الأطعمة، التي تحتوي على الكثير من الملح أو التوابل؛ لأنها تتسبب في زيادة جفاف الفم. وللسبب ذاته ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة جفاف الفم، فينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظرا لأن جفاف الفم قد ينذر حينئذ بأمراض خطيرة بالأسنان أو بالغدد اللعابية.