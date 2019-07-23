"الزائدة الدودية" من الأمراض الشائعة، التي تصيب العضو الصغير، الذي يقع في نهاية القولون العصبي، تحديدا أسفل البطن، والتي تسبب الشعور بالوهن، وصعوبة ممارسة الأنشطة الروتينية اليومية. وفيما يلي أعراض الإصابة بالزائدة الدودية، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك" الطبي: - الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم. - الشعور بـالتهاب في المعدة باستمرار. -الإصابة بألم شديد حول منطقة السرة وأسفل البطن. - الشعور بالغثيان بشكل مفاجئ، والقيء باستمرار. Advertisements - الإصابة بـسعال مصحوب بألم شديد. - الشعور بالألم عند المشي والحركة. - الإصابة بـفقدان الشهية. - الإصابة بإمساك مع احتمالية الإصابة بإسهال أيضا. ​

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