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حضري الشكشوكة في الفرن، وقدميها على العشاء، مع الجبن الأبيض، والزبادي، بطريقة سهلة، ومضمونة.
مكونات الشكشوكة في الفرن
بيض
1 كوب طماطم مقطعة
1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة
بصلة مقطعة
معلقة صلصة طماطم
فلفل حار مفروم1
زعتر
ثوم مفروم
زيت زيتون
طريقة عمل الشكشوكة في الفرن
قومي بتشويح البصل في الزيت، ثم ضيفي الطماطم والفلفل وصلصة الطماطم، واستمري في التقليب.
قومي بوضع البيض ثم الزعتر والجبن.
ارفعي المقلاة من على النار، وادخليها الفرن، حتى تنضج.
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