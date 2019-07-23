حضري الشكشوكة في الفرن، وقدميها على العشاء، مع الجبن الأبيض، والزبادي، بطريقة سهلة، ومضمونة. مكونات الشكشوكة في الفرن بيض 1 كوب طماطم مقطعة 1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة بصلة مقطعة معلقة صلصة طماطم فلفل حار مفروم1 زعتر ثوم مفروم Advertisements زيت زيتون طريقة عمل الشكشوكة في الفرن قومي بتشويح البصل في الزيت، ثم ضيفي الطماطم والفلفل وصلصة الطماطم، واستمري في التقليب. قومي بوضع البيض ثم الزعتر والجبن. ارفعي المقلاة من على النار، وادخليها الفرن، حتى تنضج. ​

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