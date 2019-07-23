يعتبر الكريب من الوجبات المفضلة لدى كثيرين سواء الحادق منه أو الحلو، ويعتبر الفوتشيني من أنواع الحلويات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها وإعداداها في المنزل بكل سهولة ويسر. ويقدم هُن طريقة عمل فوتشيني كريب على طريقة الشيف سالي فؤاد. المكونات دقيق لبن بيضة 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي 2 ملعقة كبيرة سكر 1 ملعقة صغيرة فانيليا ½ ملعقة صغيرة ملح 2 كوب شوكولاته كوب نوتيلا كوب ماء طريقة التحضير - في وعاء كبير ننخل الدقيق ونضيف السكر والفانيليا والملح ونخلط المكونات جيدا - في وعاء اخر نضع البيض واللبن والزيت ونخلط المكونات جيدا Advertisements - يتم اضافة الدقيق واللبن على مراحل حتى تصبح عجينة . - نترك الخليط ليرتاح لمدة ساعة. - في مقلاة نضع كمية قليلة من العجين وعلى نار متوسطة إلى أن يصبح لون العجينة ذهبي. - نكرر العملية إلى أن تنتهي كمية العجين. - في وعاء صغير نضع النوتيلا ونضيف الماء على مراحل ونستمر بالتحريك إلى أن يتشكل لدينا صوص كثيف. - في طبق التقديم نضع الشيكولاتة في المنتصف ونضيف الفتوتشيني. - نضيف صوص النوتيلا على وجه الفوتشيني ويصبح جاهزا للتقديم. ​

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