بيتزا الطاسة، أكلة لذيذة يحبها الصغار والكبار، كما أنها سهلة وسريعة التحضير. المكونات كوب دقيق رشة ملح ½ ملعقة صغيرة للعجين: كوب دقيق رشة ملح ½ ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة بيكنج بودر 2 معلقة صغيرة خميرة فورية ملعقة كبيرة زيت زيتون ربع كوب ماء أو لبن دافئ Advertisements طريقة عمل بيتزا الطاسة تخلط المكونات الجافه ويضاف لهم الماء ويترك العجين ليتخمر. بعد التخمير تفرد في طاسه مدهونه بالزيت. تخرم بشوكه وتدهن بالصلصة ويضاف لها أي حشو مع جبن موزاريلا. توضع البيتزا على نار هادئة وممكن توضع تحتها شياطه وتغطى لمده 10 دقائق ثم تقدم. ملعقة صغيرة بيكنج بودر 2 معلقة صغيرة خميرة فورية ملعقة كبيرة زيت زيتون ربع كوب ماء أو لبن دافئ طريقة عمل بيتزا الطاسة تخلط المكونات الجافه ويضاف لهم الماء ويترك العجين ليتخمر. بعد التخمير تفرد في طاسه مدهونه بالزيت. تخرم بشوكه وتدهن بالصلصة ويضاف لها أي حشو مع جبن موزاريلا. توضع البيتزا على نار هادئة وممكن توضع تحتها شياطه وتغطى لمده 10 دقائق ثم تقدم. ​

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