فنانة فلسطينية تثير الجدل باحتضان مغن إسرائيلي.. ومتابعوها: "مصدومين فيكي"

أثارت الفنانة الفلسطينية الشابة سما الشوفاني الجدل مجددا، عقب توجيهها رسالة شكر للمغنيين الإسرائيليين يوفال ديان وشلومي شبات، عضوا لجنة تحكيم "ذا فويس" في نسخته الإسرائيلية، لدعمهما لها خلال برنامج اكتشاف المواهب، عبر حسابها على "فيس بوك"، وذلك عقب أسابيع من اجتيازها مرحلة اختيار المشاركين في "ذا فويس الإسرائيلي".

"هناك لحظات في الحياة التي لا يمكنك نسيانها.. لحظات تمر مثل الحلم.. رأيكم في الجولة القادمة، وشكرا جزيلا لكم على كل الحب والدعم.. شكرا يوفال ديان وشلومي شبات لدعمكم واختياركم لي".. بهذه الكلمات التي دونتها باللغة الإنجليزية، شكرت "سما" المغنيين الإسرائيلين، مرفقة 3 صور لها خلال مشاركتها في الحلقة السابقة، فضلا عن صورة أثناء احتضانها للمغني "ديان".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بمئات التعليقات بالعربية والإنجليزية والعبرية، أبرزها: "مصدومة فيكي بجد.. بتغني لبرنامج إسرائيلي وبتحضني فنان يحمل الجنسية الإسرائيلية"، و"صوت رائع يا سما"، و"طيب اكتبي بالعربي كمان، لتفكري حالك جاي من تيكساس وتنسي أصلك الفلسطيني"، و"صوت ساحر، إحساس مخيف، أداء رائع.. بسمعك مية مرة بالنهار وبزهقش.. بتمنالك كل التوفيق".

وفيما يلي أبرز معلومات عن المطربة الفلسطينية المثيرة للجدل:-

- ‏ولدت يوم 28 سبتمبر 1999.

- نشأت في منطقة الناصرة المحتلة.

- اكتشفت أسرتها موهبتها الغنائية في عمر الخامسة.

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- ملحنة غنائية.

- تدرس في أكاديمية القدس للموسيقى والرقص.

- في 2014، فازت بالمركز الأول في مسابقة المواهب الغنائية في مدينة الناصرة.

- شاركت في مسابقة الأغنية المفضلة لعام 2016، التي أجرتها الفنانة المشهورة مريام فارس، وحصلت على المركز الأول فيها.

- قدمت فيديو كليب بعنوان "أمي" من غنائها وكلماتها وألحانها، منذ شهرين، وحصدت على ما يزيد عن 200 ألف مشاهدة.

- يتابعها عبر حسابها على موقع "فيس بوك" ما يزيد عن 35 ألف شخص.

- تجيد العزف على الجيتار.

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