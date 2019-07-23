الآي لاينر البرونزي أحدث صيحات صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يمثل الآي لاينر البرونزي أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019 ليمنح العيون إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضح فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر أن الآي لاينر البرونزي يغازل كل ألوان العيون سواء كانت ذات لون بني أو أخضر أو أزرق أو رمادي، كما أنه يبرز سحر اللون البرونزي للبشرة، التي قبلتها الشمس.

وأضاف شميدينجر أنه مع الآي لاينر البرونزي ينبغي أن يتحلى المكياج بالهدوء والبساطة، كي يكون الآي لاينر في بؤرة الأضواء من ناحية، وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض ينبغي الاكتفاء بأحمر شفاه "نيود" مع وضع القليل من أحمر الخدود أو البودرة البرونزية، بالإضافة إلى القليل من الماسكارا.