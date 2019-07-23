طرق طبيعية للتخلص من الناموس بشكل نهائي.. "ازرع يانسون"

الناموس حشرات تتغذى على الدم، لها إبرة تستخدمها لتنقل الدم من جسم الإنسان لجسمها، وينتج عن هذه العملية نقل الكثير من الأمراض أخطرها الملاريا.

النعناع

النعناع له عطر مميز ويحبه الكثيرون، لكن هذا العطر مكروه بالنسبة لحشرات الناموس، يمكنك استعمال زيت النعناع بالدهان على جسمك لإبقاء الناموس بعيدا عنك، أو قم بعمل بخاخة من زيت النعناع ورشها في المكان، يجب عليك أن تحصل على نوع جيد من النعناع حتى يحقق النتيجة المرجوة.

اليانسون

اليانسون يعتبر من الأعشاب التي لها فوائد كثيرة لجسم الإنسان، كما أن له قوة فريدة في إبعاد الناموس عنك، فقط كل ما عليك أن تقوم به هو زراعة بعض اليانسون في البلكونة الملحقة بمنزلك، أو أمام مدخل البيت، والذي سوف يمنع الناموس من الاقتراب من منزلك للأبد.

الثوم

Advertisements

تعتبر أسهل الطرق وأكثرها فاعلية في القضاء على الناموس، لأن الثوم به خصائص طبيعية قاتلة له، كل ما عليك فعله هو إحضار بعض فصوص الثوم ثم هرسها جيداً، ثم تضع الثوم المهروس في ماء مغلي وتتركه لبعض الوقت، قم بعد ذلك بتصفية السائل وضعه في بخاخة، وقم ببخ السائل في الغرفة لتتخلص من الناموس، كما يمكنك دهن جسمك ببعض الثوم المدقوق وسوف تجد أن الناموس أصبح يبتعد عنك.

الروز ماري

يعتبر الروز ماري من الأعشاب ذات القيمة الغذائية العالية والتي تضاف عادة للطعام بسبب نكهتها المميزة، ولكن عن طريق وضع بعض الروز ماري فوق الفحم الساخن مع أغلاق الأبواب والنوافذ، ستتمكن من القضاء على الناموس بشكل نهائي.

القرنفل

انقع بعض القرنفل في الكحول النقي لمدة 3 أيام، مع التقليب كل يوم وبعدها ضف بعضًا من أي زيت طبيعي تفضله ويفضل زيت ذات رائحة نفاذة، واستخدم هذا الخليط للرش أو الدهن مباشرة على الجلد المكشوف ليبتعد عنك الناموس بلا رجعة.

​