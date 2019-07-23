3 مشروبات تعالج الأرق.. الموز باللبن أحدها

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النوم الجيد من المتطلبات الأساسية التي تحتاجينها لتجديد خلايا بشرتك، وله من المنافع الصحية الأخرى التي لا تعد، ولكن أحيانا ما تصابين بالأرق، دون سبب واضح.
وهناك بعض المشروبات التي تساعد على الاسترخاء والاستسلام للنوم، كما يلي:
الموز باللبن
يساعد الموز والحليب على استرخاء العضلاء، ويهدئ المعدة، ما يساعد على نوم هادئ وطويل.
كريز باللبن
تناولي كوبا من اللبن الفاتر، مضافا إليه عصير الكريز، والذي يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة سهلة، إذ يساعد كذلك على الاسترخاء والنوم بعمق.
الكركم
أضيفي القليل من الكركم إلى الحليب الدافئ، وتناوليه قبل النوم، فالكركم معروف بفوائده الصحية حيث يكافح الالتهابات، ويسهم كذلك في الحصول على نوم هادئ، ولـ الكركم باللبن العديد من الفوائد الصحية.
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