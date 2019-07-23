مرض التهابي يصيب كل من "القلب، المفاصل، الجلد، والمخ"، وتبدأ علاماته عادة بعد أسبوعين، حيث يصاب القلب في أكثر من نصف هذه الحالات، بتلف دائم لصماماته، وهو يتعرض له معظم الأشخاص وتؤثر بطريقة كبيرة على حياتهم الصحية، يعرف بـ"حمى الروماتيزم".

وإليك علاج الحمى الروماتيزمية، بحسب موقع "مايو كلينيك" الطبي.

استخدام المسكنات

يتم وصف المسكنات بعد استشارة الطبيب وفي أغلب الوقت يقوم بوصف الأسبرين أو النابروكسين، وذلك للحد من الالتهاب والحمى والألم.

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البنسلين أو المضادات الحيوية

يتم استخدام البنسلين أو المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا المسببة للإلتهاب، حيث يقوم بعلاج بقايا البكتيريا العقدية، وفي حالة وجود حساسية تستخدم مضادات الإريثروميسين أو التيتراسايكلين.

الكورتيزون

يعمل الكورتيزون على تخفيف الالتهاب والألم، وإبطاء تدهور حالة الأنسجة، حيث يُعطى المريض من 60 إلى 120 مليجرام يوميّاً مُقسّمةٌ إلى 4 جرعات حتّى تخفّ أعراض المَرض، ويَصل مُعدّل ترَسّب كريات الدّم الحمراء إلى الوضع الطبيعيّ، وبعدها لا يتمّ إيقاف الجرعة بشكل مُفاجئ.

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