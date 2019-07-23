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نشرت الفنانة شيري عادل منذ قليل، مقطع فيديو يجمعها بزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، عقب ساعات من شائعات انفصالهما.
وظهرت "شيري" بأزياء لامعة، وتصفيفة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بأزياء كاجوال فاتحة اللون، أثناء جلوسهما حول طاولة في أحد المطاعم.
وأعرب "مسعود" عن استغرابه من تصوير "شيري" لمقطع الفيديو معلقا: "ده بجد.. إنتي مجنونة، ممكن نشتغل"، ثم أغلق التصوير مبتسما.
وخلال الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات عن انفصالهما، وفي أغسطس 2018، طالتهما نفس الشائعات بعد فترة زواج لم تستمر شهرين، بسبب نشوب بعض الخلافات بينهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب ساعات أصدر الثنائي بيانا مشتركا، تضمن: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولها لكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية.. معز وشيري"، مرفقين صورة لهما بأزياء شتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر شائعات الانفصال انتهت.. "معز" يداعب "شيري" على فيس بوك: بتصوري إيه يا مجنونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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