"لانكوم" تكشف عن عطرٍها النسائي الجديد "Idôle"

تُطلق لانكوم اليوم عطرها النسائي الجديد، Idôle، الذي تجسّده صاحبة الوجه الجديد للعلامة، الممثلة والمغنيّة الأميركية، والخبيرة في عالم الموضة، زيندايا كولمان.

تعليقًا على ذلك، قالت زيندايا كولمان: "يسرّني أن أكون الوجه الإعلاني لعطر لانكوم الجديد. Idôle عطرٌ ذو معنى. ما يعجبني فيه هو طابعه المُنعش والخفيف. أنا حريصة جدًا في اختياري للعطور، وعطر Idôle رائع للغاية، أنا أحبه".

عطر الثقة والأنوثة لغزو العالم

عطر شيبر زهري جديد بنفحات مسكيّة، من ابتكار ثلاث خبيرات في مجال صناعة العطور: شيامالا ميزونديو، أدريانا مدينا وناديج لو غارلانتزيك. تتألق نفحات خلاصة بتلات ورد إسبرطة التركي، المستخلصة بطريقة مستدامة والمصنوعة حصريًا للانكوم، بالإضافة إلى نسمات الوردة العطرية الورق المزروعة في فرنسا، بين نفحات البرغموت وتناغمات الكمّثرى، وأريج الياسمين الهندي الكبير الأزهار، بالإضافة إلى تناغم "نظيف ومتوهّج" من شأنه إعادة كتابة الصفحة البيضاء التي تبدأ فيها كلّ امرأة قصّتها.

نضِرٌ ورقيق، مُنعش وآسر. Idôle عطرٌ معبّر للغاية ويتألق في الضوء.

تُجسّد قارورة Idôle رؤية جديدة للنجاح خارجة عن المألوف – رؤية توحّد وترتقي بدل أن تفرّق خارج نطاق الأعراف – وهي من تصميم المهندس المعماري والمصمم الصناعي شفيق قاسمي، كما يمكن القول إنّها إشادة مناسبة بالابتكارات والتطوّرات التقنيّة في هذا المجال. ولعلّ قارورة Idôle من بين القوارير الأرفع في العالم، حيث لا تزيد سماكتها عن 15مم.

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وفي هذا السياق، قالت فرانسواز ليمان، الرئيسة العالميّة لعلامة لانكوم: "نحن سعداء بتوصّلنا إلى ابتكار عطر لجيل جديد من النساء اللاتي يعارضن الوضع القائم ويكسرن قيود التقاليد ويُعدن تعريف معنى النجاح. هذه الثقة الجديدة، الجماعية والمفيدة لجميع النساء، تحثّهنّ على رفع المستوى أكثر بقليل في كلّ مرة. كما يُمثّل إطلاق Idôle خطوة استراتيجية بالنسبة إلى لانكوم، ونحن مسرورون بتعاوننا مع زيندايا لتقديمه إلى العالم".

يتوفّر هذا العطر في عدّة أحجام قابلة لإعادة التعبئة (25مل، 50مل و75مل)، كما سترافقIdôle نافورة عطر – “La Recharge” – في نقاط بيع مختارة.

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