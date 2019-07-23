تعرفي على أفضل التسريحات للشعر الخفيف تمنحه حجمًا كثيفًاً

غالبًا، ما ينصح خبراء تصفيف الشعر، ذوات الشعر الخفيف، باعتماد تسريحات الشعر القصير؛ إذ تمنح الشعر الكثافة المطلوبة. ولكن، هنالك العديد من التسريحات المتنوّعة واللافتة تناسب الشعر الخفيف، وتُخفي مشكلة ظهور الفراغات في الشعر، وتمنحه حجمًا كثيفًا بعيدًا عن قصّ الشعر، يمكنك اعتمادها كتسريحة الخصلات المتدرّجة، أو الغرّة الأمامية أو المضفورة بشكل معين، لتزيدي من حجم شعرِك. "سيدتي.نت" يقدّم لكِ مجموعة من موديلات تسريحات للشعر الخفيف، لتختاري منها التسريحة التي تناسب ذوقكِ الشخصي.

1-تسريحة الغرة الأمامية أو الجانبية

إذا كنتِ من ذوات الشعر الخفيف، لا سيّما الشعر الخفيف من الأمام، يمكنك اعتماد تسريحة الغرّة الجانبية أو الأمامية، لإضفاء حجم كثيف على الشعر.

2-تسريحة شعر جانبية

تسريحة الشعر الجانبية، تعدّ من أكثر تسريحات التي تناسب الشعر الخفيف. فهي تُضفي حجمًا كثيفًا للشعر، وتغطي الفراغات الظاهرة في الشعر.

3-تسريحة الشعر الخفيف للسهرات

إذا كنتِ بصدد تلبية مناسبة أو سهرة ما، وترغبين باطلالة لافتة، يمكنك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة التي تناسب الشعر الطويل والقصير، مع الحرص على عدم شدّ الشعر الأمامي وترك الغرة منخفوخة في مقدمة الرأس، لمنح الشعر كثافة.

4-تسريحة مزيّنة بأشرطة حريرية

تضفي الأشرطة الحريريّة لمسة عصرية على الشعر، لا سيّما إذا ما صُفّف على هيئة شينيون منخفض، وثبّت حوله شريط من الحرير بألوان تناسب اطلالتكِ. فهذه التسريحة تليق بالاطلالات العصرية الكاجوال.

Advertisements

نصائح للعناية بالشعر الخفيف

للعناية بالشعر الخفيف، طرق عديدة يُمكنك تطبيقها للحفاظ على صحته وضمان عدم تساقطه من خلال اتباع النصائح الآتية:

تجنّبي استعمال مستحضرات العناية بالشعر، خصوصًا تلك التي تعطي الشعر الحجم وتلك التي تثبته أو تصلحه قد يكون له تأثير عكسي وقد يضعف بنيته فيصبح جافًا وخفيفًا.

استخدمي منتجات العناية الطبيعية مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

تجنّبي استخدام المجفّف الكهربائي وجهاز التنعيم.

طبّقي ماسكات العناية بالشعر، شريطة أن تكون من مكونات طبيعية.

قومي بقصّ أطراف الشعر من حين الى آخر؛ لتنشيط بصيلات الشعر.

قد يهمك أيضا:

وصفات طبيبعية للتغلب علي مشاكل الشعر الخفيف

"الإكستنشن" الأفضل لكِ لحلّ مشكلة الشعر الخفيف بعد الحمل