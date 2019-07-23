6 منتجات على شكل أصابع لترطيب البشرة بطريقة سهلة

بقدر ما تحتاج بشرة وجهكِ إلى العناية الكاملة، بقدر ما تتطلّب بشرة جسمكِ أيضاً الإهتمام! الترطيب مثلاً، هو من بين الخطوات اللازمة للعناية بالبشرة، ولتحقيق هذه الغاية، تحتلّ المنتجات المرطّبة مكانة مهمّة لمعالجة مشكلة جفاف البشرة. المستحضرات التي ترطّب البشرة تختلف وتتعدّد، لكن في هذا المقال سنكشف لكِ تحديداً عن شكل لهذا المنتج قد لم تعلمي عنه من قبل ألا وهو المستحضر المرطّب الذي يأتي على شكل إصبع والذي يرطّب جسمكِ بالكامل!

هذه المستحضرات سهلة التطبيق للغاية إضافةً إلى أنّه بإمكانكِ إصطحابها معكِ أينما ذهبت، نظراً لحجمها الصغير. لذلك، إن كنتِ امرأة لا تملك الوقت لترطيب بشرتها، اكتشفي أدناه منتجات تعالج الجفاف بطريقة سريعة وسهلة.

URIAGE Bariéderm - Fissures Cracks Stick

يحتوي منتج يورياج على زبدة الشيا وزبدة الأفوكادو اللتين تساهمان في ترطيب البشرة من العمق. ستشعرين بأن بشرتكِ أصبحت أكثر صحية بعد الإستخدام الأوّل فقط. الجئي إليه لمحاربة تشققات البشرة من خلال تطبيقه بطريقة سهلة للغاية!

KORA ORGANICS Noni Glow Body Balm

يأتي هذا المرطب على شكل إصبع لذا من السهل جدّاً تطبيقه على بشرتكِ! منتج كورا أورغانكس يرتكز على زيت جوز الهند، مستخلصات فاكهة النوني وزبدة الـCupuacu. مكوّنات تمنحكِ ترطيباً لا مثيل له إضافةً إلى أنها تعطي البشرة توهجاً طبيعياً جميلاً.

E.L.F Prep & Hydrate Balm

يعمل مستحضر إليف على ترطيب البشرة وتحضيرها قبل تطبيق المكياج، إذ يعتبر كبرايمر للوجه. يحتوي على زبدة الشيا وزبدة الكاكاو التي تغذي البشرة أكثر فأكثر.

SIMPLIFIED ESSENTIALS Lavender Lotion Stick

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يرتكز هذا منتج سيمبليفايد إسنشلز على شمع العسل، زبدة الشيا، زبدة الكاكاو، زيت جوز الهند وزيت اللافندر. من هنا، يؤمّن هذا اللوشن الترطيب اللازم لبشرتكِ، معالجاً التشققات والجفاف. كما إنه سهل التطبيق وذلك بفضل تركيبته التي تأتي على شكل إصبع.

MILK MAKEUP Hydrating Oil Stick

مستحضر ميلك ميك أب يحتوي على مكوّنات ترطّب البشرة من العمق تماماً مثل زيوت الجوجوبا، الأفوكادو، زيت قشور البرتقال. يُطبّق على بشرة الوجه والجسم ليؤمّن لها كل الترطيب اللازم، من خلال تمريره فقط على الجلد! تركيبته التي تأتي على شكل إصبع ستسهّل عليكِ عملية تطبيقه.

FORMULA 10.0.6 Butter Up Moisturizing Body Stick

هذا المرطّب الذي يأتي على شكل إصبع يخلّص البشرة من الجفاف وذلك بفضل احتوائه على زبدة الكاكاو. يمكنكِ تطبيق منتج فورمولا 10.0.6 بكل سهولة على كل المناطق في جسمكِ، حتى تلك التي تجدين صعوبة في تطبيق المنتجات عليها!

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