إذا كنت في البرتغال لا تدع مقبلات " بيتشيسكو" تفوتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
لدى كبير الطهاة يواخيم كوربر معلومة يرغب بها إيضاح سوء فهم. فعند سؤاله أي نوع من المقبلات الإسبانية المعروفة باسم تاباس ينصح بها في البرتغال، يقول مؤكدا: "هناك تسمى بيتشيسكو".
تأتي التاباس من إسبانيا وهي وجبات خفيفة صغيرة تؤكل مع النبيذ أو الجعة. أما البيتشيسكو فهو نسخة صغيرة من الأطباق العادية. وتأتي من البرتغال وهي مثمنة للغاية هنا.
وإحدى المميزات التي تتقاسمها البيتشيسكو مع التاباس أنها، وبفضل أحجامها الصغيرة، يمكنك تجربة العديد منها فورا. وتقليديا تقدم في الحانات والمقاهي وكذلك في الحانات والمطاعم المتأثرة بأحدث الصرعات وتقدمها مع النبيذ البرتغالي.
عاش كوربر في البرتغال منذ 2004 وهو كبير الطهاة في مطعم "إليفين" في لشبونة الذي يحمل نجمة واحدة من دليل ميشلان. ويعتبر نجما ساطعا في مجال مطبخ البحر المتوسط.
إذن ما هي أنواع البيتشيسكو التي ينصح بها كوربر؟ القائمة طويلة مثل الأخطبوط المطهي على نار في مكان مفتوح وكذلك القريدس المعروف باسم كارابينيروس والسردين من على المشواة. وهؤلاء الذين يحبون الحلويات يجب عليهم تجربة "باستيل دو بيليم" وهي عبارة عن كعكة من المعجنات الهشة المحشوة كاسترد.
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