طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة

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ترايفل الشوكولاتة، من الحلوى التي يفضلها الكثير، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات تحضير ترايفل الشوكولاتة، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برامج على قناة CBC سفرة:
المقادير
نصف كوب من شيبس شوكولاتة.
ربع كوب زبادي.
ملعقة كبيرة زبدة.
كوب بودرة كاكاو.
طريقة تحضير
- وضع الزبدة في طاسة على النار، ثم إضافة شيبس الشوكولاتة.
- إغلاق النار عند ذوبان الشوكولاتة، ثم إضافة الكاكاو والزبادي.
- ترك الخليط من 10 دقائق إلى 15 دقيقة في الثلاجة 15، لتتماسك المكونات.
- تقطيع الخليط لصناعة كرات.
- يمكن استعمال بودرة الكاكاو في التزيين.
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