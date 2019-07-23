تعتبر المكرونة من الأكلات التي يمكن طهيها بطرق كثيرة جدا، حيث يمكن طهي المكرونة الدايت، وغيرها، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير المكرونة بالبينك صوص في البيت بكل سهولة. المقادير مكرونة مسلوقة. كوب كريمة. كوب ريحان طازج. 2 كوب طماطم مبشورة. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. جبنة بارميزان. مرق. بصلة. زيت زيتون. Advertisements ملح وفلفل أسود. الطريقة يُحمَّر البصل في الزيت حتى يذبُل. تضاف الطماطم المبشورة مع الصلصة ومكعب المرق، ويضاف نصف كوب من الماء. يضاف الملح والفلفل، ثم يُترك المزيج على النار 5 دقائق. تضاف الكريمة ثم تترك 5 دقائق إضافية. يضاف الريحان على البينك صوص وتطفأ النار. تضاف المكرونة وتقلب مع الصوص، ثم يضاف الجبن البارميزان. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مكرونة بالبينك صوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.