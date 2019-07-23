"تؤثر على غرائزهم".. 4 عوامل تهدد بإنخفاض هرمون الفحولة عند الشباب

يعد مستوى هرمون الذكورة "التستوستيرون"، واحد من اهتمامات الرجال، فهو المسؤول الأول عن قدراتهما على الفحولة، والإنجاب، وتعزيز الغريزة الجنسية، كما أن انخفاضه يهدد عادًة بالإصابة بارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والنوع الثاني من مرض السكري، كما إنه يعد دليل على الشيخوخة.

وتوصل مجموعة من الباحثون بجامعة ماساتشوستس، إلى عدة عوامل، تساعد في انخفاض هرمون الذكورة، جاءت على النحو التالي:

البدانة

أوضح العلماء أن زيادة الوزن تسبب انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، حيث يتحول الهرمون الذكوري إلى هرمون ايستراديول الأنثوي، بواسطة إنزيم خاص.

اتباع نظام غذائي غير صحي

يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي إلى زيادة وزنه وفقدان الكتلة العضلية والحيوية واضطراب المزاج والاكتئاب، وانخفاض الشهوة الجنسية.

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التوتر

يؤدي التوتر والاكتئاب، إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون عند الشباب، حيث يبدأ الجسم بإنتاج هرمون الكرتيزول (هرمون الخوف) وعندما يرتفع كثيرا ، ينخفض مستوى هرمون الذكورة إلى أدنى مستوياته.

قلة النوم

تؤثر سلبا على مستوى هرمون التستوستيرون، حيث توصل علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية أن الرجال الذين ينامون بمعدل خمس ساعات في اليوم يكون مستوى الهرمون الذكوري عندهم أقل بنسبة 15 % مقارنة بالرجال الذين ينامون 7-8 ساعات في اليوم، وذلك لأن هرمون الذكورة ينتج ليلا وقت النوم.

يذكر أن أجريت دراسة شاملة قبل عشر سنوات، أكدت انخفاض مستوى هرمون الذكورة عام 2004 مقارنة بعام 1997 لدى الرجال بنسبة 17 %، بحسب م ذكرته "روسيا اليوم".

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