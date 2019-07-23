مصدر لـ"الوطن": انفصال معز مسعود وشيري عادل

أكد مصدر مقرب من الفنانة شيري عادل، انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد زواج استمر لمدة عام كامل.

وخلال الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن انفصالهما، وهو ما أكده المصدر لـ"الوطن"، قائلًا: "الطلاق وقع رسميًا، ويتكتم كل منهما على إعلان الخبر لوسائل الإعلام، بعد تعرضهما لهجوم كبير من متابعيهما، بعد إعلان الزواج العام الماضي، خاصة أنه تم بعد أشهر عدة من انفصاله عن زوجته الأولى، المرشدة السياحية بسنت نور الدين".

وفي أغسطس 2018، قال مصدر مقرب من الداعية الإسلامي معز مسعود، لـ"الوطن"، إنه انفصل عن زوجته الفنانة شيري عادل، بعد فترة زواج لم تستمر شهرين، بسبب نشوب بعض الخلافات بينهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب ساعات من تداول خبر الانفصال العام الماضي، أصدر الثنائي بيانا مشتركا، تضمن: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولها لكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية.. معز وشيري"، مرفقين صورة لهما بأزياء شتوية.

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