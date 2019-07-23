الامارات | أفراح المزروعي والمنصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المزروعي والمنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام أحمد محمد عيسى بن حرير المزروعي، حفلاً بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سعيد زايد سويد قشمان المنصوري، وذلك في قاعة الاحتفالات بمجلس الوثبة في أبوظبي.

حضر الحفل وجهاء قبائل وعدد من المسؤولين، وضباط في القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء و المدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية احتفالاً بالمناسبة.