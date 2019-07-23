الامارات | فرنسا تعثر على غواصتها المختفية منذ عام 1968

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعثر على غواصتها المختفية منذ عام 1968 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت البحرية الفرنسية على حطام غواصتها «مينيرف»، التي اختفت قبالة ساحل تولون في البحر المتوسط عام 1968، في واقعة راح ضحيتها 52 شخصاً.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أمس: «عثرنا للتو على (مينيرف)، كانت عملية ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية، قلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلاً». وقررت الحكومة، في 2018، إحياء جهود البحث عن «مينيرف»، في أعقاب طلبات من الأسر المكلومة. ويرجع الفضل في العثور على حطام الغواصة إلى استخدام تقنية جديدة للموجات الصوتية والطائرات المسيرة، ولايزال سبب غرق الغواصة مجهولاً إلى الآن.
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