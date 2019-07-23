شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف» تكرّم رائداً في شرطة دبي تقديراً لدعمه لخدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرائد عبدالله خليل الحوسني من القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لدوره الفاعل في دعم خدمات ونشاطات وسياسات الدعم المؤسسي، خصوصاً الكوادر والموارد البشرية المواطنة، ومساهمته في تحقيق النتائج المرجوة من خطط التوطين في حكومة دبي. وقال المدير التنفيذي بالإنابة عيسى الغفاري إن المؤسسة تعتز بكل من يسهم في تحقيق أهدافها وابراز إنجازاتها، وتفخر بأبناء الامارات النشطاء في مجال الخدمات العامة والتطوع، ومسارعتهم الى التعاون في هذا الصدد، وتفخر بكل من يسهم في تعزيز بيئة العمل وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وإطلاق إمكانات المواطنين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الإسعاف» تكرّم رائداً في شرطة دبي تقديراً لدعمه لخدماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.