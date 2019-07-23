الامارات | إنفوغرافيك.. علامات إعادة التدوير.. صغيرة بمضامين كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. علامات إعادة التدوير.. صغيرة بمضامين كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إن رموز إعادة التدوير الصغيرة جدًا هذه والمختومة على المواد البلاستيكية والزجاج والورق والمعادن وغيرها من المواد تعني الكثير وأكثر مما تعتقد. فعندما ترى أحد هذه الرموز ، استخدم الدليل التالي لضمان إعادة تدوير المنتج أو التخلص منه بشكل صحيح.

للإطلاع على مضامين وفئات رموز إعادة تدوير المواد البلاستيكية، يرجى الضغط على هذا الرابط.