الامارات | إنفوغرافيك.. علامات إعادة التدوير.. صغيرة بمضامين كبيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إن رموز إعادة التدوير الصغيرة جدًا هذه والمختومة على المواد البلاستيكية والزجاج والورق والمعادن وغيرها من المواد تعني الكثير وأكثر مما تعتقد. فعندما ترى أحد هذه الرموز ، استخدم الدليل التالي لضمان إعادة تدوير المنتج أو التخلص منه بشكل صحيح.
للإطلاع على مضامين وفئات رموز إعادة تدوير المواد البلاستيكية، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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