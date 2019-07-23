الامارات | أفراح الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حمد معضد الجاري الكتبي، حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سيف محمد رويجدة الكتبي. حضر الحفل الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات بالشارقة، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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