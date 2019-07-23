الامارات | نورة السركال تفوز بمنحة التصميم للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة السركال تفوز بمنحة التصميم للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، اليوم، عن اسم الفائزة في أول نسخة من «منحة التصميم» لعام 2019، التي تركز هذا العام على التميز لدى مصممي المجوهرات الشباب، حيث نجحت المصممة الإماراتية نورة السركال في إحراز التفوق ونيل أصوات معظم أعضاء لجنة التحكيم والمكونة من ممثلين عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وبرنامج ليكول فان كليف آند أربيلز.

وجاء التصميم الفائز لنورة السركال بعنوان «سحر العطر»، ويتكون من مجموعة من القلائد والخواتم والأساور والأقراط التي تم تصنيعها يدوياً بالكامل وتدخل في تصميمها عبوات مقولبة من الراتنج مملوءة بخلطة دخون من صنع المصممة مع ربطة من القماش، والتي تجمع ما بين جمال المجوهرات وجاذبية العطور العربية التقليدية، وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة ستعمل نورة السركال على تطبيق ما ستتعلمه من مهارات، وتكريس وقتها لإنتاج تشكيلة منوعة من المجوهرات من وحي تصميمها الفائز بالمنحة، والتي ستعرض في مهرجان أبوظبي 2020، حيث تلتقي الجمهور والشركاء للتعرف الى آرائهم في المعروضات، وفرص حصولها على التمويل لتنفيذ مشروعها التجاري.

وأعربت نورة السركال عن سعادتها قائلة: «الفوز بمنحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يعد شرفاً كبيراً بالنسبة لي، ودفعة قوية نحو الأمام لمساعدتي على تحقيق حلمي ومتابعة شغفي في عالم المجوهرات، وتكمن أهمية هذه المنحة في أنها ستقدم لي فرصة اكتساب مهارات و خبرات وجديدة، وكذلك العمل عن قرب إلى جوار مجموعة من رواد الصناعة في مدرسة ليكول فان كليف آند أربيلز، وهي فرصة ربما لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، وأود هنا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التي ستقدم لي فرصة عرض باكورة أعمالي في مهرجان أبوظبي 2020».

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وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى إبراهيم الخميس: «منحة التصميم للشباب تعكس رؤيتنا في تعزيز الإسهام الإبداعي في نهضة الوطن، عبر توفير فرص التدريب والتطوير والإلهام والتوجيه المهني لتحفيز دور المتميزين من شباب الإمارات في الصناعات الإبداعية، وتطوير مواهبهم وترسيخ ثقافة تقديرهم، من خلال إلهام وتحفيز مهاراتهم في مجالات العمارة والأزياء وتصميم المجوهرات والفنون التطبيقية والتكنولوجيا، وتمكينهم مهنياً إسهاماً في تحفيز الصناعات الثقافية والإبداعية».

وقالت رئيسة مدرسة فان كليف آند أربيلز، ماري فالاني: «نفخر في مدرسة ليكول لفنون المجوهرات بباريس باحتضان نورة السركال وتقديم كل ما يلزمها من إشراف وتدريب كمصممة ومبتكرة لإعدادها للحياة الاحترافية في مجال فن صياغة وتصميم المجوهرات».

وبموجب فوزها رسمياً بالمنحة، قامت نورة بالسفر الى فرنسا لخوض برنامج تدريبي لمدة عشرة أيام بإشراف مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المجوهرات في مدرسة ليكول لفنون المجوهرات بباريس، ما يعد إضافة الى مسارها المهني، كما حازت نورة على منحة مالية قدرها 50 ألف درهم.

قطع التصميم الفائز «سحر العطر» تم تصنيعها يدوياً بالكامل.