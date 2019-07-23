الامارات | «عالم مدهش» يقدم لزوّاره «أوقات السعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالم مدهش» يقدم لزوّاره «أوقات السعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم «عالم مدهش» لزواره، هذا الصيف، باقة من التجارب المذهلة والعروض المجزية، بما في ذلك عروض أوقات السعادة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بحسومات تبلغ 50% على مجموعة مختارة من الألعاب، وذلك بدءاً من 21 يوليو ولغاية 1 أغسطس المقبل من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 بعد الظهر خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس). ويمكن اختبار أكثر من 25 لعبة مميزة ضمن عروض أوقات السعادة، بما في ذلك ألعاب السيارات والدراجات والألعاب المطاطية وقوارب وسيارات التصادم والكاروسيل ولعبة الأكواب وبيت المرآة والقفز والرماية وحلبة التزلج على الجليد. بينما يحظى هواة الألعاب الإلكترونية بتجربة أكثر من 40 لعبة باستخدام أحدث التجهيزات الرقمية والترفيهية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الألعاب المفضلة، مثل «جوراسيك بارك» و«باك مان» و«دونكي كونج» و«هوت ويلز» و«إكستريم اير هوكي»، والاستفادة من عروض مجزية بقيمة 50% خلال ساعات العرض الخاص. وأطلق «عالم مدهش» عرضاً خاصاً لحاملي بطاقة «إسعاد»، وبات بإمكانهم الاستفادة من رصيد بقيمة 50-60% مضافاً إلى قيمة مشترياتهم، ويستفيد جميع المتسوقين في «عالم مدهش» من عروض قيّمة بنسبة 30% على جميع المنتجات لغاية 17 أغسطس المقبل بالتزامن مع نهاية فعاليات المركز الترفيهي المغلق خلال موسم مفاجآت صيف دبي.

ونجح «عالم مدهش»، الذي يفتح أبوابه مجاناً في دورته لهذا العام أمام الجميع، في تقديم مفاجآت مذهلة ورسم الابتسامة على وجوه زوّاره منذ إطلاقه قبل 20 عاماً، بفضل ما يقدمه من عروض فريدة وألعاب مسلية وأنشطة ترفيهية وعروض خاصة مميزة.

وتشتمل قائمة العروض الخاصة الأخرى التي يوفرها «عالم مدهش» على تجارب طعام حصرية مع عروض بقيمة 20% في مطاعم نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، وفندق إيبيس مركز دبي التجاري العالمي، وفندق إيبيس وان سنترال. وللاستفادة من هذا العرض، يكفي أن يُبرز روّاد هذه الوجهات إيصال دفع أصلي من «عالم مدهش» - بغض النظر عن قيمته - ويستمر العرض لغاية يوم 17 أغسطس 2019.