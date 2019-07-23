الامارات | دبي الذكية تستقبل وفد «التعاون الاقتصادي العربي الصيني»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الذكية تستقبل وفد «التعاون الاقتصادي العربي الصيني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل وفد من دبي الذكية، برئاسة المدير العام الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، وفد ممثلي لجنة التعاون الاقتصادي العربي الصيني (CAECC) برئاسة سنو لي، في مقر دبي الذكية يوم أمس. وتم خلال اللقاء بحث سبل ترسيخ التعاون والشراكة بين دبي الذكية والشركات الصينية الرائدة، مثل: Quicktron و Alibaba Cloud و Atlas Capital، لدعم وجود هذه الشركات في المنطقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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