بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

شارك عدد من نجوم الفن، الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، الاحتفال بعقد قرانها وزفافها على باسل الأمين، في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان من بين الحضور من الفنانين: "دنيا عبد العزيز، في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، نرمين ماهر وزوجها، حسام فارس، ياسمين جمال، ياسمين نيازي، حسام خليل، نور وهبة الجبالي، هاني أبو النجا، أحمد فريد، كارين نوالي وزوجها المصور سيد شعراوي" وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

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وتألقت العروس هبة السيسي بفستان زفاف خطف الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري في أول ظهور له عقب عقب تألقه بـ"ديفيليه" ضخم، في أسبوع الموضة الفرنسي.

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